Yatırım fonları rekora doymuyor

Türkiye'de işlem gören yatırım fonlarına talep, yatırımcıların Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) alışmasının da etkisiyle hızla artmaya devam ederken, fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Takasbank'tan derlenen verilere göre, yatırım fonlarının portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısındaki artış, geçen ay da devam etti ve rekor seviyeye ulaştı.

150 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı. Yatırım fonlarının geçen yılın sonunda 122 milyar 725 milyon lira olan portföy büyüklüğü, mayıs ayı verilerine göre yaklaşık 31 milyar lira, yani yüzde 25,2 artarak 153 milyar 689 milyon liraya ulaştı. Fon pazarına 5 ayda yaklaşık 89 bin kişi katıldı.