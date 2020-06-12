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Haberler Ekonomi 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri

1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri

1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Bizim Mahalle 1. Etap'ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Bizim Mahalle 1. Etap, insanı yaşamın merkezine alan özlenen mahalle konseptiyle 11 Haziran'da satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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