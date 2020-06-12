576 proje için 10 milyar TL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılına kadar 576 altyapı-üst yapı projemizi hayata geçireceğiz. Bunun için 10 milyar liraya yakın bütçe ayırdık" dedi. Kurum, "Bakanlığımız aracılığıyla hayata geçirdiğimiz tüm ıslah çalışmaları ve yeniden inşa projeleri, hibe destek projeleri ile bugüne kadar 38 milyon vatandaşımızın altyapı sorununu çözmüş bulunmaktayız" dişe konuştu. Önümüzdeki günlerde 15 altyapı projesinin açılışını gerçekleştirip, 2 altyapı projesinin de temelini atacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "Tüm bu çalışmalar kapsamında belediyelere 606 milyon 539 bin 611 lira kaynak aktardık" dedi.