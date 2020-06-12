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rakamları açıklandı

Carı . , " dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık 3 milyar 291 milyon dolar oldu" dedi.

Cari açık rakamları açıklandı

12.06.2020, 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,11:09

Ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

AA

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