Dev kahve zinciri 400 şube kapatıyor

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, 18 ay içinde ABD ve Kanada'daki 400 şubesini kapatıp, sadece 'algötür' hizmeti verilen 300 şube açacak. Salgın nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan şirketin, dünya genelinde 30 bini aşkın, Türkiye'de ise 434 şubesi bulunuyor