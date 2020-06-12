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Haberler Ekonomi Erdal Bekin: ‘İzmir’in değerine değer katacağız’

: ‘’in değerine değer katacağız’

Erdal Bekin: ‘İzmir’in değerine değer katacağız’
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, Teknik Yapı-Halk GYO Adi Ortaklığı ile Alsancak'ta hayata geçecek Evora İzmir projesiyle 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasının parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İzmir'e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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