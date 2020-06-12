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Haberler Ekonomi Greçka Çeşme toprağını sevdi

Greçka Çeşme toprağını sevdi

Greçka Çeşme toprağını sevdi
Giriş Tarihi: 12.6.2020

İzmir'de ilk kez Çeşme'de ekilen Greçka (karabuğday) başarılı sonuç verdi. Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, yararları saymakla bitmeyen Greçka'yı Çeşme'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Greçka'ya karabuğday denmesine rağmen tahılgiller grubundan olmadığını dile getiren Keçeci, "Protein oranı oldukça yüksek. Yüzde 11 gibi protein oranı var. Bu bitkinin en önemli özelliklerinden birisi, Çölyak hastaları için önemli olan gluten içermemesi. Bu nedenle oldukça tercih edilen bir ürün" dedi.

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