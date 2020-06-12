Gurbetçiler akın akın geliyor

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük kara sınır Kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, gurbetçi sezonuna hazır. Kapıkule'de, Türk işçilerin gelişleri günlük 500 araç ortalaması ile başladı. Sınırdan giriş yapan araç sayısının Temmuz ayında rekor düzeye ulaşması bekleniyor.

TEDBİR ÜST SEVİYEDE

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk işçiler, normalleşme adımları çerçevesinde 14 gün karantina uygulamasının da kalkmasını da sevinçle karşıladı. 'Vatan' hasreti ile valizlerini hazırlayan ve kontak çeviren gurbetçiler, Kapıkule'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Gümrük yetkilileri, alınan tüm tedbirlerin en üst seviyede ve titizlikle uygulandığını belirtti. Tam kapasite ve 7/24 esası ile mesailerinin devam ettiğini dile getiren yetkililer, olası bir yoğun gelişe Kapıkule başta olmak üzere diğer tüm sınır kapılarında da hazır olduklarını dile getirdi.