Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla 2 Haziran'da yeni bir kampanya başlattı. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında, Küçükçekmece Halkalı'da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle'nin birinci etabı satışa sunuldu. Halkalı Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışı ile hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, Geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7'den 70'e herkesin yeni buluşma noktası olacak. İstanbul'a ve bölgeye değer katacak.

TÜM AYRINTILAR DÜŞÜNÜLDÜ

Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Bizim Mahalle, insanımızın özünde olan ve özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor. Bizim Mahalle, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Her detayıyla düşünülmüş farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.