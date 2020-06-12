Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan TANAP paylaşımı “Gurur duyduk”

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadesini kullandı.

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