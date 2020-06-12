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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan TANAP paylaşımı “Gurur duyduk”

’tan TANAP paylaşımı “Gurur duyduk”

, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile 'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan TANAP paylaşımı “Gurur duyduk”
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadesini kullandı.

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