Memur ve emekliler için temmuz zammı yüzde 5.5 civarında olacak

TÜİK'İN tüketici enflasyonunun (TÜFE) yılın ilk 5 ayında yüzde 4.57 olduğunu açıklamasının ardından, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında 0.57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşti. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı bekleniyor. Enflasyonun haziranda yüzde 1 artması halinde memura yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.62 enflasyon farkı, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de yüzde 5.62 zam alacak. Haziran enflasyonu yüzde 0.89 düzeyinde kalırsa zam yüzde 5.5 olacak. Haziranda enflasyon yüzde 0.5 gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 5.09'a çıkacak ve memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilave yüzde 1.09 enflasyon farkı alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 5.09 zam alacak.