Otobüs fiyatlarında indirim kapıda

ULAŞTIRMA Bakanlığı, otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında indirim öngören tebliğ hazırladı. Korona virüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirlerarası otobüslerde bilet fiyatları da iki katını aşmıştı. Vatandaşın zorda kalmaması için hazırlanan tebliğ birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girecek.

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