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Sanayi üretiminde koronavirüs etkisi! Düşüş yaşandı

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi sanayi üretim endeksi rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (), tarafından açıklanan 2020 Nisan ayı sanayi üretim rakamlarına göre yıllık %31,4 azaldı.

Sanayi üretiminde koronavirüs etkisi! Düşüş yaşandı

12.06.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,11:11

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5, imalat sanayi sektörü endeksi %33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %14,9 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %30,4 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %13,0, imalat sanayi sektörü endeksi %32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %12,4 azaldı.


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