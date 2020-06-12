Tüm detaylar satış ofisi ve web sitesinde

Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor. Bizim Mahalle ile ilgili tüm detaylara satış ofisi ve Emlak Konut GYO çağrı merkezinin yanı sıra projenin web sitesinden ulaşılabiliyor.
Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor. Bizim Mahalle ile ilgili tüm detaylara satış ofisi ve Emlak Konut GYO çağrı merkezinin yanı sıra projenin web sitesinden ulaşılabiliyor.
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