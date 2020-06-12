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Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları (THY), ABD uçuşlarına yeniden başlıyor

(), uçuşlarına yeniden başlıyor

Koronavirüs sürecinde yurt dışı uçuşlarını durduran , normalleşme süreciyle birlikte uçuşlarına yeniden başladı. Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu doğrultuda uçuşlarının da 19 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları THY, ABD uçuşlarına yeniden başlıyor

12.06.2020, 08:54

Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle durdurulan uçuşlar 19 Haziran'da başlayacak. Kuzey Amerika'ya yapılacak uçuşlar ilk olarak Chicago, Washington DC ve Los Angeles olacak. Haftada 3 uçuş olarak planlamalar yapılacak. Los Angeles'a uçuşlar 24 Haziran'da başlayacak.

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