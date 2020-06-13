Ege Palas, İzmir’de güvenli turizm sertifikalı ilk otel oldu

EGE Palas Oteli, "Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında İzmir'deki ilk sertifikalı konaklama tesisi oldu. Ege Palas Oteli Genel Müdürü Murat Ağbaba, "İzmir'de güvenli turizm sertifikası alan ilk otel olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Türk ve yabancı misafirlerimizi güvenle ağırlamaya hazırız" dedi. Başvuranların listesi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) web sayfasında yer alırken, RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri AŞ tarafından denetlenen Alsancak'taki Ege Palas'ın Genel Müdürü Ağbaba, "Otelimiz hijyen ve sağlık yönünden denetlendi. Denetimler belirli periyodlarla devam edecek" diye konuştu. ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de ilk sertifikayı alan Ege Palas Oteli yönetimini kutladı. İşler, "Bu belge konaklama tesisinin elini güçlendireceği gibi misafirlerimize güvenli konaklama imkanı sağlayacak" dedi.

TURUNCU ÇEMBER

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunu yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen Kurulu, küresel pandemi sonrasında kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turuncu Çember uygulamasını başlattı. Kurulun standartları, İzmir'deki belediye ruhsatlı konaklama ve yeme içme tesislerinde uygulanacak ve bu standartlara sahip işletmeler Turuncu Çember sertifikasıyla ödüllendirilecek.

TOLGA TEKİN