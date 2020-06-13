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Hazine ve Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

Son dakika... Hazine ve Albayrak, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması

13.06.2020, 18:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,18:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yeni dönemin şifrelerine dair sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Videolu paylaşımda Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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