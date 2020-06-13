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Koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilaç hazır

Yerli sentez ilacı geliştiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya’dan Zeynep Atabay Taşkent, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. ile birlikte Bakan Varank’ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasındaki yerli sentez ilacın ilk numunesini takdim etti.

Koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilaç hazır
Giriş Tarihi: 13.6.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİ- TAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi görücüye çıktı.

MUTLULUK VE GURUR
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici" dedi.



YERLİ sentez Favipiravir ilacının ruhsatlandırma aşamasının tamamlanması sonrasında, tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor.

FAVİPİRAVİR isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 günde üretildi.

BETÜL USTA

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