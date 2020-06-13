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Haberler Ekonomi Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzuyor mu? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzuyor mu? 'tan önemli açıklama

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz.Bu süreçten geçerken ilave sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız.Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" açıklamasında bulundu.

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzuyor mu? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

13.06.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,13:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz." dedi

Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. 1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan işçi sayımız 3.5 milyona yaklaşmış durumda. Bu doğrultuda toplamda 10.5 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı da aktarmış durumdayız" dedi

Bakan Selçuk, "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız. Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek" dedi.

Bakan Selçuk, "3. Faz devam ediyor. 3. Fazda 1. 6 milyon haneye ulaştık" dedi.

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