Topraksız tarımla daha hızlı ve sağlıklı üretim

Teknolojik gelişmeler tarım üretiminde de yenilikleri ortaya çıkardı. Bunlardan Hidroponik yani topraksız tarım, toprağa gerek duyulmayan bir ortamda bitki yetiştirmekte kullanılan yöntemdir.

Bitkiler ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine gerekli minerallerle özel olarak hazırlanan besin solüsyonundan karşılar.

Bu nedenle, bitkiler toprak ortamda yaptıkları gibi besin maddelerini bulmaya çalışmak yerine, besin elementlerini kolay bir şekilde doğrudan bu solüsyondan alabilirler.



YÜZDE 50 HIZLI BÜYÜR

Bitkiler toprakta yetiştirilmelerinin aksine yüzde 50 daha hızlı büyür, çünkü besin elementlerine ve suya daha kolay ulaşırlar. Kapalı bir alanda 365 gün yetiştiricilik mümkündür.

Bitki toprakta olmadığı için hastalık riski daha azdır. Evinizin, ofisinizin ya da restoran gibi bir işletmenizin bahçesi olmasa dahi suni ışık altında bir oda ya da garajda bile yetiştiricilik yapmak mümkündür.

Toprakta yetiştiriciliğin aksine çapa yapmak ya da yabancı ot ile savaşmak zorunda da kalmazsınız.

Bir diğer avantajı, besin elementlerinin bitkinin alabileceği formda ve kolay ulaşabilir olması nedeniyle bitki köklerini çok fazla büyütmemekte ve dolayısıyla kök büyütmeye harcayacağı enerjiyi gövde üstüne aktarmasıdır.