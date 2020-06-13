Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında 886 milyon lira tutarındaki ödemenin dün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlandığını anlattı. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız." ifadesini kullandı. ÖDEMELERİN TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını belirten Pakdemirli, üreticilerden TC kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanlara dün, 4-6 olanlar 19 Haziran saat 18.00'den, 8 olanlara 26 Haziran saat 18.00'den sonra ödeme yapılacağını kaydetti.

120 MİLYON LİRA HİBE

IPARD-II programı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacak" ifadelerini kullandı