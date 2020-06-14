Antalya güvenli tatilde ilk sırada

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) göre 363 otel "güvenli tatil" için başvuru yaparken, şu ana kadar 49 otel belgeyi almaya hak kazandı. Belge alan otellerden 16'sı dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da bulunuyor. Antalya'yı 11 otelle İstanbul, 5'er otelle Ankara ve Trabzon, 3 otelle Muğla takip ediyor. Bu kentlerin dışında Bingöl, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Denizli ve Gaziantep'de de sertifika alan birer otel bulunuyor. Restoran, Kafe Belgelendirme listesine göre ise 10 Haziran itibarıyla başvuran 50 işletmeden 8'i sertifika almaya hak kazandı.

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