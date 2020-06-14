  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Antalya güvenli tatilde ilk sırada

Antalya güvenli tatilde ilk sırada

Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) göre 363 otel "güvenli tatil" için başvuru yaparken, şu ana kadar 49 otel belgeyi almaya hak kazandı. Belge alan otellerden 16'sı dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da bulunuyor. Antalya'yı 11 otelle İstanbul, 5'er otelle Ankara ve Trabzon, 3 otelle Muğla takip ediyor. Bu kentlerin dışında Bingöl, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Denizli ve Gaziantep'de de sertifika alan birer otel bulunuyor. Restoran, Kafe Belgelendirme listesine göre ise 10 Haziran itibarıyla başvuran 50 işletmeden 8'i sertifika almaya hak kazandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya güvenli tatilde ilk sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA