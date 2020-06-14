Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerjinin mühendisleri, metro, tramvay, hızlı tren ve elektrikli tren gibi ulaşım ağlarına hız kazandıracak akü üretmeyi başardı. ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan, "Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü ürettik. Bundan sonra da bu çalışmayı seri üretime çevirmek istiyoruz" diye konuştu.
Ilk yerli raylı sistemler aküsü ASPİLSAN’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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