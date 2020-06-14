İşçi çıkarma yasağı bir süre daha uzatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz. İlave istihdam sağlayan işverenlere de ‘ilave istihdam desteği’ adı altında bir destek sunacağız” dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında fesih kısıtıyla vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini belirterek, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayımız şu anda 1 milyon 358 bine ulaşmış durumda. 1 milyar 700 milyon gibi de bir kaynağı çalışanlarımıza aktardık. Ücretsiz izne çıkanlar için. Fesih kısıtını inşallah istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatacağız" diye konuştu.



NORMALLEŞME SÜRECİ

Selçuk şunları söyledi: "Kısa çalışma ödeneğine başvuranlarımızın sayısı da 3,5 milyona yaklaştı. Onlara ödediğimiz tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 10,5 milyara ulaştı. Hedefimiz, ekonominin hızla toparlanması. Normalleşme desteği de başlayacak. Kısa çalışmaya başvurmuş olanlara normalleşme desteği sağlayarak iş yerlerimizin daha çabuk bir şekilde ekonomik hayata geri dönmelerini ve çalışanlarımızın da daha hızlı bir şekilde çalışma hayatına geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ekonomi bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverene de "ilave istihdam desteği" adı altında bir destek sunacaklarını ifade etti.