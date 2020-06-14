Yatırımda odağımız milli üretim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz." açıklamasında bulundu. Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 13, 2020
Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz. pic.twitter.com/v0cRi3ADcJ
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