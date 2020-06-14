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Yatırımda odağımız milli üretim

, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırımda odağımız milli üretim
Giriş Tarihi: 14.6.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz." açıklamasında bulundu. Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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