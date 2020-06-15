Altın fonlarına girişte Ocak-Mayıs rekoru

Dünya Altın Konseyinin (WGC) altınla ilgili Mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği rapora göre, geçen ay altın bazlı yatırım fonları, portföylerine 8,5 milyar dolar değerinde 154 ton altın ekledi ve bu fonlardaki altın miktarı yeni bir rekor seviye olan 3 bin 510 tona ulaştı. Altın bazlı yatırım fonları, portföylerine bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 33,7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Böylece 5 aylık süreçte altın bazlı yatırım fonlarına gerçekleşen para akışı, miktar açısından rekor kırdı. Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının yönetimi altında bulunan altının değeri de 195 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı. Söz konusu fonların portföylerinde nisan ve mayıs aylarında iki işlem günü dışında her gün yükseliş kaydedilirken, buna benzer tarihi bir trend daha önce mayıs ve haziran aylarında dört işlem günü haricinde yaşanmıştı. Altının ons fiyatı, 1.765 dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın kazançlarını kısmen geri verdi ve mayısı aylık bazda yüzde 2,6 yükselerek 1.728 dolar seviyesinden tamamladı.