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Haberler Ekonomi İş kadınlarından huzurevine destek

İş kadınlarından huzurevine destek

İş kadınlarından huzurevine destek
Giriş Tarihi: 15.6.2020

İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) tarafından Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne pandemi sürecinde kalanların sağlık kontrollerinin etkin şekilde yapılması amacıyla elektronik ateşölçerler verildi. KAR-İŞKAD Kurucu Başkanı Nil Güneri ve dernek üyelerinden Avukat Aylin Beliz Yıldırım, ateşölçerleri dernekleri adına Huzurevi Müdiresi Sevda Özen'e teslim etti. Güneri "Katkıda bulunmak dernek olarak bizi çok mutlu etti. Pandemi sürecini ülke olarak atlattıktan sonra sağlıklı günlerde büyüklerimizi yine yüz yüze ziyaret ediyor olacağız" dedi.

TOLGA TEKİN

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