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Milli Savunma Bakanlığından bedelli askerlik açıklaması!

, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak korona virüs testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. " dedi.

Milli Savunma Bakanlığından bedelli askerlik açıklaması!

15.06.2020, 18:49

Milli Savunma Bakanlığı, "Haziran'da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek." açıklamasında bulundu. Bakanlık, "Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" dedi.

PCR TESTİNİN NEGATİF ÇIKMASIYLA ASKERE SEVK EDİLECEKLER
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

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