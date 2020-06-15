Tarihin en kapsamlı istihdam paketi hazır

Türkiye'de 50-54 yaş arasında yaklaşık 5 milyon kişi bulunuyor. İstihdam Kalkanı Paketi'yle kısmi çalışma imkânı, eğitim ve destek programları, süreli iş sözleşmeleri, gelir vergisi istisnası adımlarıyla iş bulmakta zorlanan, emekli olmayan 50 yaş istihdamda avantaja dönüşüyor. Hedef kitlenin istihdamda kaldığı süre uzadıkça artan oranlı destekler verilecek. Paket kapsamında son 1.5 yılda işten çıkardığı elemana iş başı yaptıran işletmeler brüt asgari ücret üzerinden desteklenecek, her yeni istihdamda maliyetin yüzde 40'ını devlet karşılayacak, 1 yıl iş garantisi vermesi durumunda emeklilik primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

PRİMLERİ DEVLETTEN

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "istihdam kalkanı" paketiyle ilgili yoğun bir mesai yürütüyor. Meclis'e sevki beklenen paket; milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. PAKETLE süresi 17 Temmuz'da dolacak olan işten çıkarma yasağı 3 ay uzatılıyor. İşe alınacak her çalışan için teşvik verilecek. İşten çıkarma yasağının olduğu dönemde, işverenlerin bu çalışanları için tüm primleri devlet karşılayacak. İŞVERENİN yeniden personel çalıştırma imkânı yoksa İŞKUR üzerinden bin170 liralık ücretsiz izin desteği verilmesine devam edilecek. Üniversiteli gençlere iki yılı geçmemek üzere süreli iş sözleşmeleri yapılarak esnek koşullarda çalışmaları sağlanacak.

HAZAL ATEŞ / ANKARA