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Haberler Ekonomi TCMB, reeskont iskonto ve avans faiz oranlarını düşürdü

, reeskont iskonto ve avans oranlarını düşürdü

Son dakikka haberi... Merkez (), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını düşürdü.

TCMB, reeskont iskonto ve avans faiz oranlarını düşürdü

15.06.2020, 09:22

Resmi Gazete'nin 13 Haziran tarihli sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğinde şöyle denildi:

"Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.0, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir."

Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 12.75 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 13.75 düzeyindeydi.
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