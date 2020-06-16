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Haberler Ekonomi AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi! Başkan Erdoğan’a sunuldu

’den ‘Ayasofya’ anketi! Başkan Erdoğan’a sunuldu

'nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı , Başkan 'a sunuldu. Ankete göre; AK Parti ve 'lilerin yüzde 90'ı, İyi Parti tabanının yüzde 70'i ve tabanının yüzde 40'ının Ayasofya'nın olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti.

AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi! Başkan Erdoğan’a sunuldu

16.06.2020, 09:58

MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK parti ve MHP'lilerin yüzde 90'ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70'i ve CHP tabanının yüzde 40'ının Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti. Milliyet'in haberine göre bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB'nin olası tepkisini gerekçe gösterdi.



Danıştay'ın 2 Temmuz'da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor.

Danıştay'ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya'da ilk namazın 15 Temmuz'da kılınabileceğini ifade etti.

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