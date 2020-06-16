Alaçatı esnafından park yapımına tepki

Çeşme Alaçatı'daki Kemalpaşa Caddesi'nde inşası süren park alanı, esnafın tepkisini çekti. Yapılacak park sonrası alana kuracakları masa sayısının yüzde 90 azalacağını belirten esnaf belediyeye tepki gösterdi. Bölge esnafı, günde 50'den fazla kişiye hizmet veremediklerini ifade etti. Bazı günleri siftahsız kapattıklarını dile getiren restoran işletmecisi Fatih Acar, "Bakın dükkanım kapalı mahvolmuş haldeyiz. Belediye Başkanı Ekrem Oran, 'Esnafın yanındayız' dedi. Sezon açıldı, dozerler girdi. Yıllık kira bedelleri 150 ile 200 bin lira arasında. Biz başkanın sözüne güvendik ve ortada kaldık. Cadde esnafı kan ağlıyor" dedi.