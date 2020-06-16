Bölge üreticisinin zararı karşılanacak

Pakdemirli, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği İzmir'in Kiraz ilçesinde oda başkanlarıyla Şehit Uzman Çavuşa Özgür Küçük Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kahvaltı öncesi Elçin-Rafet Apak çiftinin nikah şahitliğini de yapan Pakdemirli, çifte mutluluklar dileyip "en az 3 çocuk" sözü aldı. Pakdemirli, daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti. Pakdemirli, "Depremden etkilenmiş bölge halkına yem desteği sağlayacağız" dedi.
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