Bölge üreticisinin zararı karşılanacak

Pakdemirli, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği İzmir'in Kiraz ilçesinde oda başkanlarıyla Şehit Uzman Çavuşa Özgür Küçük Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kahvaltı öncesi Elçin-Rafet Apak çiftinin nikah şahitliğini de yapan Pakdemirli, çifte mutluluklar dileyip "en az 3 çocuk" sözü aldı. Pakdemirli, daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti. Pakdemirli, "Depremden etkilenmiş bölge halkına yem desteği sağlayacağız" dedi.