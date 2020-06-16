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Bölge üreticisinin zararı karşılanacak

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'deki depremde telef olan hayvanların karşılanması ile afet bölgesi için yem desteği sağlanması kararı aldıklarını açıkladı.

Bölge üreticisinin zararı karşılanacak
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Pakdemirli, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği İzmir'in Kiraz ilçesinde oda başkanlarıyla Şehit Uzman Çavuşa Özgür Küçük Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kahvaltı öncesi Elçin-Rafet Apak çiftinin nikah şahitliğini de yapan Pakdemirli, çifte mutluluklar dileyip "en az 3 çocuk" sözü aldı. Pakdemirli, daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti. Pakdemirli, "Depremden etkilenmiş bölge halkına yem desteği sağlayacağız" dedi.

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