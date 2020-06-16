‘Kısa çalışma ödeneği bir süre daha uzatılmalı’

İzmir'in köklü sanayi kuruluşlarından Terbay Makine'nin Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın korona virüs salgını sırasında başarılı ve dinamik ekonomi programı kapsamında çalışma yaşamını rahatlatmak amacıyla uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneği modelinin bir süre daha uzatılmasının faydalı olacağını söyledi. Önerilerini Yeni Asır ile paylaşan Tercan, küresel salgın nedeniyle işyerlerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneğinin iş dünyasının yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Tercan, şartları yerine getiren tüm kurumlara verilen kısa çalışma ödeneğinin halen salgın riskine karşı önlemlerin alındığı yeni normalleşme döneminde de işten çıkarma yasağı gibi devam etmesini önerdi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

İzmir'de inşaat, makine üretimi ve ithalat ihracat gibi birçok alanda faaliyet göstererek binlerce kişiye istihdam, kent ve ülke ekonomisine ise katma değer kazandıran Terbay Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, Türkiye'nin pandemi sürecinde çok başarılı ve dinamik bir ekonomi yönetimi sergilediğini dile getirdi. Bu süreçte vergilerin ötelenmesi, çalışanlara ve işsizlere maddi destek, kurumlara kısa çalışma ödeneği, düşük faizli krediler gibi birçok finansal destek sağlandığını belirten Tercan, şunları söyledi:

FİNANSAL DESTEKLER

"Şu anda pandemi süreci tüm dünyada sürüyor. Bu süreçte birçok ülke ekonomik yönden zarar gördü. Ancak Türkiye güçlü ekonomik yapısıyla vatandaşlara ve iş dünyasına sağladığı finansal destekler sayesinde süreci krize dönüşmeden atlatmayı başardı. Bizler de sanayiciler ve iş dünyası olarak üretmeye, yatırıma ve istihdama katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Önlemler kapsamında alınan kısa çalışma ödeneğine de bir süre daha ihtiyaç duyuyoruz. İşten çıkarma yasağının süresinin uzatılması gibi kısa çalışma ödeneği uygulamasının da devam etmesini istiyoruz." Öte yandan yeni paket kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasının model değişikliği ile devam edeceği belirtiliyor.





BU SÜREÇTEN BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ

Küresel pandemi nedeniyle ihracata yönelik siparişlerde ciddi bir azalma yaşandığını belirten Bülent Tercan, "Pandemi Avrupa'daki müşterilerimizi de etkiledi ve siparişler ciddi oranda azaldı. Bizler ülkemiz için ihracata önem veren bir sanayiyiz ve istihdam sağlıyoruz. Ancak sağlık açısından riskli günlerin devam ettiğini görüyoruz. Yeni normalleşme dönemine girilse bile vaka sayılarının artmasıyla tehlikenin boyutları gözler önüne serildi. Devletin sağladığı imkanlarla bizler de bu süreci başarılı bir şekilde götürmeye devam ediyoruz. Bu konuda bizler de Terbay Grubu olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Tolga TEKİN