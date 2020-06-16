Konutta Haziran rekoru bekleniyor

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, normalleşme adımlarının, düşük oranlı destek kredisinin ve kampanyaların etkisiyle konut satışlarında Haziran'da tüm zamanların rekor satışlarına ulaşılabileceği görüşünde. Ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 düşüşle 50 bin 936 oldu. Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konutla (yüzde 15) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 payla İzmir izledi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Mayısta geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşansa da Nisana göre yüzde 19'u aşan bir yükseliş gerçekleştiğini söyledi. Durbakayım, "Kampanyalara gösterilen yoğun ilgiye bağlı olarak Haziranın geride kalan kısmındaki satışlar, ayın tamamında en az 130 bin konutun el değiştireceğini gösteriyor. Daha önce en yüksek haziran satışının 119 bin adetle yaşandığını düşünürsek bu rakam tüm zamanların rekoru olacaktır. İpotekli konut satışının toplam satışlar içinde payının bugüne kadar görülmemiş oranda yüksek olacağını düşünüyoruz. Ayrıca birinci el konut satışlarının da artmasını bekliyoruz" dedi.