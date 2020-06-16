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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj!

Son dakika: 'tan önemli mesaj!

, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj!

16.06.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,17:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

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