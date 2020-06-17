Arılarına çocukları gibi bakıyor

Muş'un varto ilçesine bağlı Ozankent köyünde, eşi Ercan Beyazyıldırım ile 25 yıl önce 30 kovanla arıcılığa başlayan Emran Beyazyıldırım (50), 400 kovana ulaştı. Yılın 4 mevsimi, başta Muş olmak üzere florası zengin yerlerde arıcılık yapan Beyazyıldırım, yılda 8 ton karakovan, düz petek ve süzme bal üretiyor. Arılarına çocukları gibi bakan Beyazyıldırım, "4 çocuğumun 2'si üniversitede, 1'i lisede okuyor. Çocuğum gibi baktığım arılardan kazandıklarımla çocuklarımı okutuyorum" dedi.