Beştepe’de kıdem zirvesi

Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence" olan kıdem tazminatında 83 milyonu kucaklayan yeni bir sayfa açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022'de yaşama geçirileceğini duyurduğu kıdem tazminatında yeni model için tarafları buluşturdu. Kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birleştirilerek karma model oluşturulması planlanıyor. Bunun için Kıdem Tazminatı Fonu kurulacak. TES "karma ve tercihli" olmak üzere iki bölümden oluşacak. Yeni sistemdeki teşviklerle 30 günlük kıdem hakkı 31 güne çıkıyor. Bugün yüzde 8'lerde olan kıdem alanların oranı yüzde 100'e çıkacak.

HAKLARI KORUNACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün saat 15.00'te Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Zirvede milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu tüm boyutlarıyla değerlendirildi. TES, Karma TES Planı ve tercihe bağlı olmak üzere iki bölümden oluşacak. Hükümet, yeni modeli işçi ve işveren temsilcilerinden gelen geri bildirimlerle revize etti. Tercihe bağlı bölümde çalışan, işveren ve devletin katkı sunduğu bir sistem uygulanacak. Çalışanlar istedikleri zaman karma sisteme ya da tercihli sisteme geçebilecek. Tercihli sistemin ileriye dönük getirisi daha fazla olacak ancak ona geçmek istemeyenler karma sistemde kalacak. Kıdem tazminatı düzenlemesi 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek. Bu süreçte sosyal taraflarla görüşmeler devam edecek. Bu süreçte hem şirketler yeni sistem için hazırlanacak hem de çalışanlar adapte olacak. Bakan Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TES'e ilişkin çalışmaları başlatırken temel hedeflerinin "işçilerin kazanılmış haklarının geriye gitmemesi" olduğunu vurguladı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA