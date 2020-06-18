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Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı

Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini belirtti. Sektörde elde edilen ilk rakamların normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Hızlıca toparlandık ve rekorlara imza atıyoruz. Kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hat uçuşlarında ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildi" ifadelerini kullandı.

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