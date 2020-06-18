Kantin kiralarına bir yıl zam yapılmasın

Bu zor süreçte okul kantinlerinin kiralarına zam yapılmamasını isteyen Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası (KANTİN-İŞ SEN) İzmir Şube Başkanı Aydın Esnafoğlu, "Çalışmadığımız için sözleşmelerimiz ve kiralarımız donduruldu. Bu çalışmadığımız sürenin de sözleşme bitiş tarihimizin sonuna eklenmesini istiyoruz. En azından 2020-2021 döneminde zararımızın karşılanması adına kiralarımıza zam yapılmamasını istiyoruz" dedi. İzmir'deki 800 okul kantininde 3 bine yakın elemanın çalıştığını söyleyen Esnafoğlu, "Önümüzde bir 3 aylık tatil dönemi daha var. Bu nedenle kantin kiralarına zam yapılmamasını ve esnafa destek olunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Yeni Asır'a konuşan Esnafoğlu, "Bütün mallarımız elimizde kaldı. Tedarikçi firmalar almayınca imha ettik" dedi. Türkiye'de yaklaşık 55 bin devlet, 13 bin özel okul kantini bulunduğunu belirten Esnafoğlu, kantincilerin sıkıntılı bir döneme girdiğini vurguladı.

PRİM MUAFİYETİ GETİRİLSİN

Ekonomi yönetiminin birtakım önlem paketleri açıkladığını ve Bağ-Kur ödemelerinde öteleme yapıldığını hatırlatan Esnafoğlu, şöyle devam etti: "Fakat bizim açılış tarihimiz bile belli değil. Evet, okullar açılacak ama kantinler açılacak mı? Devletimizden esnafımızın Bağ-Kur prim ödemelerinin ertelenmesini değil, bu ödemelerin muaf tutulmasını istiyoruz. Kiralarımız, elektrik, su faturaları gibi giderlerimiz var. Bu giderleri karşılayacak hiçbir gelirimiz yok."



6 AYDIR KAPALI TEK ESNAF BİZİZ

'Okul Gıdası Logosu' uygulamasının 1 yıl ertelendiğini hatırlatan Esnafoğlu, bu sürenin de 7 Eylül'de sonlanacağını belirtti. Logolu ürünlerin satışının zorunlu olmasıyla bir darbe daha yiyeceklerini söyleyen Esnafoğlu, "Covid- 19 bizi çok sıkıntıya soktu. İsteğimiz, logolu ürünlerin bu sıkıntılı süreçte gündeme alınmaması. Logolu olmayan ürünlerin satışının kısıtlanması bizi daha da sıkıntıya sokacaktır. Şu an Türkiye'de 6 aydır kapalı kalan tek esnaf grubu biziz" diye konuştu.



İLGİLİ MADDE ESNETİLMELİ

Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle çok sık görüştüklerini belirten Esnafoğlu, yönetmelik gereği sözleşmelerinde bulunan, çalışılmayan dönemde kira ödenmez maddesinin esnetilmesini istedi. Kantinci esnafının da günlük yevmiyeyle çalıştığına değinen Esnafoğlu, Covid-19 salgını sürecinde uğradıkları zararın büyük olduğunu söyledi. Esnafoğlu, Bilim Kurulunun kantinci esnafı için de rehber niteliğinde bir kitapçık hazırlaması gerektiğini söyledi.

Tolga TEKİN