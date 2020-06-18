Reel sektördeki canlanma hızlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası mec-lis toplantısında, mayıstan itibaren ekonominin dip-ten dönüş sinyalleri vermeye başladığını belirterek, "Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Bu ayın ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan ve mayısı şimdiden geride bıraktı. Haziranın ilk yarısın-da OSB'lerdeki elektrik tüketimi, mayısa göre % 31 arttı" dedi.

5 BİN 547 YENİ FİRMA

Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletmenin kaydolduğunu bildiren Varank, şöyle konuştu: "İlk 5 ayda 5 bin 547 işletme reel sek-töre yeni oyuncu olarak girdi, ekonomiye yeni soluk getir-di. Organize sanayi bölgele-rimizde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşul-larına rağmen, geçen seneye göre güçlü sey-rediyor. Ocak-mayısta 67 milyar liralık yatırım teşvik belge-si düzenledik. Bu yatırımlar haya-ta geçtiğinde, 110 bin vatandaşa iş imkanları doğacak." Sanayi ve Tek-noloji Bakanı Varank, 13 ilde sana-yide antikor testlerine başlayacak-larını belirterek, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Mani-sa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de testler yapılacak." diye konuştu.