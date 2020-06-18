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Haberler Ekonomi TES’e yüzde 1 devlet katkısı koyacağız

’e yüzde 1 devlet katkısı koyacağız

TES’e yüzde 1 devlet katkısı koyacağız
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çoğu ülkedeki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemlerinde (TES) devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız. Teşvik etmek için" dedi. Koronavirüs salgını sürecinde Bakanlığın sosyal yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Selçuk, "3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ulaştırdık" dedi. 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başladığını anımsatan Selçuk, şöyle devam etti: "Normalleşme sürecini başlattıktan sonra benim için ve ülkemiz adına çok güzel bir gelişme oldu. İlk bir hafta, 10 gün içinde kısa çalışma başvurusundan 400 bin geri çıkış aldık. Bu ne demek oluyor? 400 bin çalışan, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti. Bu da aslında bizim için ne kadar hızlı dönüşeceğimizin, ne kadar hızlı adapte olacağımızın ilk verisiydi. '400 bin çalışan için kısa çalışmadan vazgeçiyorum. Ben artık devletimin kaynaklarından bu kısa çalışma desteğini almak istemiyorum.' dediler. İşverenlerimizin bu şekilde hemen hızlı tepki vermesi de bizi ayrıca mutlu etti."

400 BİN GERİ ÇIKIŞ
Selçuk, " Fesih kısıtını bir süre daha uzatacağız. Kısa çalışmaya başvuran firmalarımız için bir nevi normalleşme desteği yapacağız. Kısa çalışma desteğini bitirip normalleşme desteğine geçeceğiz. Prim destekleriyle destekleyeceğiz onları" diye konuştu.

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