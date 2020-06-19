Kıdemde yeni modelde kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de gerçekleştirilen "kıdem zirvesinde" Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile kıdem tazminatında fon kurulmasını öngören yasal düzenlemede "kararlı olduklarını" vurguladı. İşçi ve işveren sendikalarının çekincelerini dinleyen Başkan Erdoğan, "Her bir işçimizin kazanılmış hakları korunacak. Bu konudaki kaygıları biliyorum. Oranlar konusundaki itirazlarınızı süreyi uzatmadan ekonomi yönetimine iletin. Mutabakata varılmış bir modelle gelmenizi bekliyorum" mesajı verdi. TES'in Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hükümet, istihdam kalkanı paketinin birinci ayağı 'Normale Dönüşe Destek' adımlarını içeren yasa teklifini Meclis'e getiriyor. TES ile ilgili yasa teklifinin de bu paketle birlikte Meclise sunulması bekleniyordu. Yaz aylarında çalışma kararı alınmadığı takdirde Meclis Temmuz'da tatile çıkacak.

ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Bu durumda kıdem tazminatını TES'e dönüştüren düzenleme Genel Kurul'da en erken Ekim'de görüşülebilecek. Başkan Erdoğan önceki gün işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. TOBB, TİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanlarının katıldığı yaklaşık iki saatlik görüşmede, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve kıdem tazminatında değişiklik hazırlıkları ele alındı. Meclis'e gelecek yasa teklifinde salgınla mücadele döneminde büyük rol üstlenen İşsizlik Sigortası Fonu'na işveren katkı payının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Beştepe zirvesinde bu konu da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre ilgili bakanlıklar bu madde üzerinde de yeni bir çalışma başlattı.



MUTABAKAT SAĞLANMALI

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı toplantıda, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay kıdeme ilişkin mutabakatın olmadığını söyledi. İşçi ve işveren temsilcilerini dinleyen Başkan Erdoğan "Konuyu siz kendi aranızda bir daha değerlendirin, biz de bu tarafta bir daha üzerinde çalışalım" mesajını verdi. Başkan Erdoğan, tarafların mutabakatına önem verdiklerini ifade etti.

Hazal ATEŞ