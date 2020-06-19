Türkiye’nin stratejik şirketlerine yatırım yapıyoruz

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Yeni ortaklığa göre TVF, yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, hisselerinin tamamını 530 milyon dolara satacak. TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, "Birincil görevimiz, Türkiye'nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak. Türkiye'nin lider dijital operatörü Turkcell'in bu potansiyelini en etkin şekilde ortaya koyması için bu yatırımı yapıyoruz" dedi.