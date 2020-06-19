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Haberler Ekonomi TVF - Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak

- ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak

Hazine ve Maliye Bakanı , Varlık Fonu () ve ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi.

TVF - Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticaret ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını duyurdu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TVF'nin Turkcell'in yüzde 26.2 hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığına ilişkin açıklama

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