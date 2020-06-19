TVF - Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticaret ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını duyurdu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, TVF'nin Turkcell'in yüzde 26.2 hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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