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Avrupa’nın en ucuz ülkesi olduk

Avrupa’nın en ucuz ülkesi olduk
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en düşük ülke 47 ile Türkiye, en yüksek ülke ise 162 ile İsviçre oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 47 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Türkiye giyim grubunda ise 45 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke olarak kayıtlara geçti.

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