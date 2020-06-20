Aydın’a toplu konut müjdesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile bir araya gelen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'ın 17 ilçesinde toplu konut yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde yapılacak 400 konut için Bulut'a teşekkür eden Savaş, "17 ilçemizde toplu konut inşa etmeye hazır olduklarını bize bildirdiler. Belediyelerin yer gösterdiği Koçarlı ve Karacasu'da ikinci etapta toplu konutlar yapılacak. Dar gelirli hemşerilerimizin menfaatleri adına Aydın'daki tüm ilçe belediyelerimiz TOKİ'ye uygun arazi tahsisi konusunda yardımcı olmalıdır. Bir an önce diğer belediyelerimiz de umarım dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürmek için bu konuda gerekeni yaparlar " diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE