Çiftçiye 1.5 milyar liralık destek ödemesi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere dün itibariyle 1 milyar 469 milyon 303 bin liralık destekleme ödemesi yapılmaya başlandığını açıkladı. Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticiye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini aktaran Pakdemirli, tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti. Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını belirterek, "Bu yıl ödenen destekleme tutarı 15,2 milyar liraya ulaşarak, yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" ifadesini kullandı.