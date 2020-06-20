Emekliler ikramiyeyi bekliyor

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli vatandaşın maaşı pandemi nedeniyle en düşük 1500 TL olmuştu. Şimdi de yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz ise Arife günü. Piyasalardaki canlanmaya destek ve kurban ihtiyaçlarının erkenden giderilmesi için ikramiyelerin bu tarihten önce ödenmesi bekleniyor. Korona günlerinde olduğu gibi takvimin erkene çekilebileceği belirtiliyor. Ramazan Bayramı ikramiyeleri de öne çekilmişti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Takvimde değişiklik olmazsa ikramiyeler en geç 27-30 Temmuz arasında emeklilerin hesabında olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta katıldığı bir programda "Takvime göre erken de ödeme olabilir" demişti. Emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme oranında artış yapılmasını istiyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olmuştu. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, 118 lira zam gelecek ve emeklilere ödenecek tutar 1.118 liraya çıkacak. Yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı baz alınırsa ikramiye 1.225 liraya çıkabilir.

KİME NE KADAR ÖDENİYOR

Emekli hayattaysa ikramiyeyi tam (1.000 lira) alıyor. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor.



MEMURA VE EMEKLİLERE TEMMUZ'DA YÜZDE 5.5 ZAM

TÜİK'İN tüketici enflasyonunun (TÜFE) yılın ilk 5 ayında yüzde 4.57 olduğunu açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında 0.57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşti. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı bekleniyor. Enflasyonun haziranda yüzde 1 artması halinde memura yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1.62 enflasyon farkı verilecek, işçi, esnaf, çiftçi emeklileri de yüzde 5.62 zam alacak. Haziran enflasyonu 0.89 düzeyinde kalırsa zam yüzde 5.5 olacak. Haziranda enflasyon farkı 0.5 gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 5.09'a çıkacak. Bu veriyle memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilave, yüzde 1.09 enflasyon farkı alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise ikinci 6 aylık dönem için gerçekleşen enflasyon kadar, yeni yüzde 5.09 zam alacak.