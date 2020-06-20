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Gastrit ve reflünün çaresi kuru elmada

Gastrit ve reflünün çaresi kuru elmada
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Lifli yapısı sebebiyle kabızlık sorununu çözücü bir özelliğe sahip olan kuru elma, mide yanması olarak adlandırılan gastrit ve reflü gibi hastalıklara karşı da önerilen besinler arasında yer alıyor. Antioksidan sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirirken düzenli şekilde kullanıldığında kansere karşı etkili olabiliyor. Uzmanlar, kuru elmanın 7-8 dakika kadar kaynatılarak içilmesinin tansiyonu da düşürme konusunda alternatif bir gıda olduğunu belirtiyor.

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